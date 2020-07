Sie setzt sich nicht unter Druck Zweites Kind für Daniela Katzenberger? "Sophia ist Geschenk genug"

Ein Geschwisterchen für Tochter Sophia (4)? Daniela Katzenberger (33) und ihr Ehemann Lucas Cordalis (52) wollen sich keinen Druck mehr machen. "Wenn es dazu kommt, freuen wir uns und wenn es nicht klappt, ist es auch völlig in Ordnung. Unsere Sophia ist Geschenk genug", erklärt die Katze im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. Die 33-Jährige veröffentlicht am 16. Juli ihr neues Buch "Die Mutti-Mafia kann mich mal... gernhaben" und lässt darin ihre Fans an ihrem Mutteralltag teilhaben. Auch die TV-Blondine kämpft manchmal mit Selbstzweifeln.