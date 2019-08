Familiäre Tragödien durchziehen ihr Leben

Ihr Ziel war und ist es also, die Lebenssituation für alle hautkranken Kinder zu verbessern. Dann geschah das bis heute Unfassbare – ihr Bruder Jannik, damals Geschäftsführer der Augustiner-Brauerei, kam 2014 in den Bergen Kanadas in einer Lawine ums Leben.