Und weiter: "Ich brauche weder Pelzmäntel noch teuren Schmuck und -zig Wohnsitze, das belastet nur". Das Anwesen in Kitzbühel, in dem der großzügige und gastfreundliche Gerd Käfer legendäre Privatpartys inszenierte, ist längst verkauft. Ihr Geld gebe sie lieber für Sinnvolles aus, erklärt sie. Auch ihr (Millionen-)Nachlass ist bereits geregelt: Ein Drittel geht an die LMU-Tierklinik, ein weiteres an das Münchner Tierheim, der Rest an andere Tier-Institutionen.

Ihre 140-Quadratmeter-Wohnung: ein Sammelsurium mit rund 500 Möpsen in allen Variationen, auf Bildern, Kissen, Fußmatten, Kerzen, Porzellanfiguren verewigt. Eine stilvoll dekorierte Dachterrasse mit Blumenmeer und Blick über die Stadt. Mittelpunkt im farbenfrohen Wohnzimmer: eine Gedenkstätte für Sir Henry mit Urne, Hundemarke, Lieblingsspielzeug, Kerzen, Blumen und Kondolenzbriefen. Gerd Käfer wacht vom Foto aus über den "Altar".

Nach Gerd Käfers Tod dekorierte Ackermann um

Der Party-König selbst lebt im deckenhohen Regal weiter: Erinnerungsstücke, Bücher mit Widmungen, Fotos mit Prominenten, von Papst Benedikt über Luciano Pavarotti, Valentino bis Gunter Sachs, ihrem einstigen Nachbarn auf Sylt.

Seit dem Tod von Gerd Käfer vor dreieinhalb Jahren hat sie einiges in der Wohnung "feminin umdekoriert". "Inzwischen bin ich auch ordentlicher geworden, das hat Gerd ja immer an mir kritisiert, ich glaube, er wäre stolz auf mich", sagt sie und lächelt.

Wie es der gebürtigen Rheinländerin ohne ihre "Männeken", wie sie sie noch immer nennt, geht? "An Jahrestagen wie diesen natürlich nicht so gut, ich verbringe ihn beim Käfer mit Freunden, die gerade erst ihren Mops verloren haben. Ansonsten bin ich dankbar für jeden Tag mit meinem Julchen", gesteht sie. Jeden Tag denkt sie mit Liebe an ihren Gerd und an ihren "Seelenhund" Sir Henry. Und bedankt sich beim lieben Gott für ihr Leben.

Ein neuer Mann kommt ihr nicht mehr ins Haus "weder ambulant noch stationär." Ein weiterer Mops hingegen schon. "Aber nur ein alter, den keiner mehr will!" Der wird sich bei ihr zweifellos pudelwohl, äh, mopsfidel fühlen...