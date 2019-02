Heidi Klum (45) hat sich auf Instagram mit lieben Worten von ihrem Job als Jurorin bei "America's Got Talent" verabschiedet. Klum wird in der neuen Staffel nicht mehr in der Jury sitzen, wie seit letzter Woche offiziell bekannt ist. Zum Finale der aktuellen Staffel - und damit ihrem vorläufig letzten Auftritt in der Sendung - postete sie auf Instagram: "Ich möchte euch Danke sagen und wie großartig die letzten sechs Jahre waren, in denen ich bei 'America's Got Talent' gearbeitet habe. Ich liebe meine Jury-Kollegen und unsere Moderatoren und die wundervolle Crew. Es war eine unglaubliche Erfahrung und ich werde jeden einzelnen vermissen." Zum Schluss versicherte Klum, dass sie die Show auch als Zuschauer weiter begleiten wird.