Bekommen William und Kate eine neue Chance?

Doch der Prinz wollte diese Bewertung nicht auf sich sitzen lassen und hakte nochmal nach: "War es so schlimm? War es das Schlimmste, was Sie jemals gesehen haben?" Joan Drew Smith gab sich daraufhin versöhnlicher und will den Royals eine Chance geben, es besser zu machen. "Ich muss mir davon mal noch mehr ansehen."