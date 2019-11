"Sie glauben an Außerirdische" Heidi Klum: Zu diesem Horror-Kostüm inspirierte sie Tokio Hotel

"Die Inspiration ist Tokio Hotel, die Band meines Mannes", erklärte Klum im "People"-Interview zu ihrem Kostüm: "Sie glauben an Außerirdische." Worauf Tom Kaulitz (30) hinzugefügt haben soll: "Jeder tut das, oder?" Der Musiker, der als blutverschmierter Astronaut mit zerbrochenem Helm zur insgesamt 20. Halloween-Party seiner Frau in New York erschien, erklärte über die Geschichte hinter seiner Figur: "Ich war im Weltall auf der Suche nach einem neuen Planeten, auf dem Menschen leben können. Weil wir unseren bereits zerstört haben."