Monica Lierhaus wurde 1970 in Hamburg geboren. 1989 absolvierte sie in ihrer Heimatstadt ihr Abitur und begann dort 1990 ein Studium der Anglistik und der Germanistik. Zwei Jahre später brach sie das Studium nach einer Zwischenprüfung ab. Nach einigen Praktika im Zeitungs- und Radiobereich absolvierte sie ein Volontariat beim Privatsender Sat.1. 1992 übernahm sie dort die Moderation der Hamburger Regionalnachrichten und von 1994 bis 1996 arbeitete sie als Reporterin bei den Sat.1-Nachrichten. Ab 1997 kam die Moderation des Boulevard-Formats "Blitz" hinzu. Zwei Jahre später hat sie ihren Platz in der Sportberichterstattung gefunden.