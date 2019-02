Wann und wo findet die Sicherheitskonferenz 2019 statt?

Zwischen dem 15. und 17. Februar wird im Hotel Bayerischer Hof am Promenadeplatz in der Altstadt getagt. Dort residieren und besprechen sich Staats- und Regierungschefs sowie Minister seit Jahren in verschiedenen Runden, weil das Hotel neben riesigen Zimmern auch entsprechende Tagungsräumlichkeiten bietet. Alles an einem Platz ist die Devise der - in Englisch - Munich Security Conference (MSC).