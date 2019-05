München - Reichlich SUV-Erfahrung hat Hyundai ja wahrlich zu bieten: Mit Tucson, Santa Fe und Grand Santa Fe sind die Koreaner erfolgreich in mehreren (Größen-)Segmenten unterwegs. Der Kleinste und Neueste im Bunde, der Kona, darf dabei auch ein bisschen den jungen Wilden spielen – zumindest, was die Lackierung außen und die Deko innen angeht. Was kann der Kona? Wir haben's in der Praxis ausprobiert.