Kein Mietvertrag? Pärchen will nicht zusammenziehen

Die Nachricht erreichte sie per Telefon am 5. September im Urlaub. Dabei sollen sie gesagt haben: Sie werden unterschreiben. Bei der Rückkehr aus dem Urlaub am 16. September war aber alles anders. Der Makler hatte zwar bereits einen Mietvertrag inklusive Vermieter-Unterschrift vorbereitet und den anderen Bewerbern abgesagt. Aber die beiden wollten nun nicht mehr.