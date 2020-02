München/London - FC Bayern gegen FC Chelsea – diese Spielpaarung ist für immer verbunden mit dem "Finale dahoam", dieser traumatischen Niederlage der Münchner im Elfmeterschießen des Champions-League-Endspiels 2012. Und so kamen vor dem Hinspiel im Achtelfinale am Dienstagabend (21 Uhr/Sky und im AZ-Liveticker) bei vielen Beteiligten wieder die Erinnerungen an jenen Abend im Mai 2012 hoch – auch beim damaligen Bayern-Trainer Jupp Heynckes.