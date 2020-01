Sicher in Frankfurt gelandet Dschungelcamp 2020: Die Promis sind wieder in Deutschland

Jetzt ist das Dschungelcamp 2020 endgültig Geschichte: Die Teilnehmer landeten am Dienstagmorgen wieder in Deutschland. Am Frankfurter Flughafen fanden sich zum großen Wiedersehen zahlreiche Fans, Bekannte und Familienangehörige der "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"-Promis ein. Im Interview mit dem verantwortlichen Sender RTL sagte Dschungelkönig Prince Damien (29): "Ich fühle mich fantastisch!" Zwar sei bei ihm immer noch nicht wirklich angekommen, dass er der Sieger sei, aber er hätte unzählige positive Reaktionen erhalten.