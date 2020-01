Auch am Sonntagnachmittag beim furiosen 4:1-Erfolg der Sechzger ​​​​​​gegen Eintracht Braunschweig wirbelte Niemann von Beginn an mit. Voller Spielfreude war er auch ohne eigenen Treffer maßgeblich am überlegenen Auftaktsieg der Giesinger in die Rest-Rückrunde beteiligt. Von unserem AZ-Reporter gab es für diesen Auftritt die Note zwei.