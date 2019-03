FC Bayern: Zweifel an Nicolas Pépé

Ein Spieler, der immer wieder mit dem Rekordmeister in Verbindung gebracht wird, ist Nicolas Pépé von OSC Lille. Bereits in der vergangenen Woche berichtete "Le 10 Sport", dass die Münchner mit den Franzosen Verhandlungen aufgenommen haben sollen. Wie der "Kicker" am Donnerstag berichtete, ließen die Bayern den 23-Jährigen vor drei Wochen einmal mehr scouten - beim Spiel von Lille in Straßburg.