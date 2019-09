München - Das Design spielt in der Autowelt eine immer wichtigere Rolle. Es soll durchaus Menschen geben, die gerne ein paar Einschränkungen in Kauf nehmen, wenn ihr fahrbarer Untersatz nur ein bisschen anders aussieht als die Masse. Wenn also pures Platzangebot nicht alles ist und die äußere Form eine wichtige Rolle spielt, hat Kia seit Jahresbeginn ein passendes Gefährt im Angebot. Und zwar den ProCeed.