Shooting-Aufgabe "GNTM"-Überraschung: Finale beginnt im "Sat.1-Frühstücksfernsehen"

Lijana leidet unter Cybermobbing

Zunächst ließen die vier Nachwuchsmodels das letzte Shooting in 15 Meter Höhe Revue passieren und brachten ihre Freude über das kommende Finale zum Ausdruck. Lijana wirkte in der Runde allerdings still und traurig: "Ich kann nicht so strahlend hier sitzen wie meine Mistreiterinnen", erklärte sie. Sie sei das Cybermobbing zwar schon gewöhnt, aber die Hass-Nachrichten, die sie insbesondere durch ihren Einzug ins Finale erreichten, gingen dem Model nahe. "Sie gehen so weit, dass meine Mama Nachrichten bekommt, sie hätte mich abtreiben sollen." Ihrer Familie gehe es derzeit gar nicht gut, was sie sehr mitnehme, so Lijana. "Aus meinem Traum ist ein Albtraum geworden."