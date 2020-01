Missbrauchsvorwürfe gegen Kobe Bryant

Evan Rachel Wood spricht mit ihrem Tweet die Missbrauchsvorwürfe an, die 2003 gegen Kobe Bryant erhoben worden waren. Eine Hotelangestellte bezichtigte damals Bryant sie vergewaltigt zu haben. Er gab an, der Sex sei einvernehmlich gewesen, die Parteien einigten sich letztendlich in einer Zivilklage auf eine Entschädigung.