Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Bauingenieur am 7. Oktober 2018 eine Wiesnbesucherin aus Günzburg mehrfach begrapscht hatte. Der Vorfall ereignete sich am letzten Wiesnsonntag gegen 20.30 Uhr. Der Mann tanzte auf einer Bank und fragte sein späteres Opfer, ob sie mit ihm nach unten gehen wolle um mit ihm herumzumachen, wie es im Urteil heißt.