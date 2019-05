In der Halle waren "im mittleren Bereich" drei Leinwände aufgebaut, so eine Sprecherin auf AZ-Nachfrage. In den Kurzfilmen, die vor Ort gezeigt wurden, berichteten "Testimonials", was sie mit dem Hauptbahnhof verbanden. In einem Clip auf Youtube erklärt ein Architekt beispielsweise den Sinne des "Nukleus", der die "obere Welt" direkt mit den Bereichen der zweiten Stammstrecke verbinden wird. An Stelle der Schalterhalle ensteht dann einmal der Auf- und Abgang zur zweiten Stammstrecke, also das unterirdische Bauwerk des neuen Bahnhofs. Wenn einmal alles fertig ist.