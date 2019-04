Bahn-Idee: Selifes zum Abschied von der alten Schalterhalle

Doch damit nicht genug des Abschieds. Vor Ort gibt es eine Selfie-Station. Die Idee: "Wer seinen letzten Besuch in der Schalterhalle noch bildlich festhalten möchte, für den steht vor Ort eine Fotobox für einen "Servus & Auf Wiedersehen"-Schnappschuss bereit." Das Foto kann man sich ausdrucken lassen und mitnehmen. Schon am ersten Tag hätten einige Hundert Leute mitgemacht, sagte die Bahn-Sprecherin am Dienstag auf Nachfrage. Der Abschied ist für immer. 2028 solle das neue Empfangsgebäude des Münchner Hauptbahnhofs fertig sein.

Für Fahrgäste und Passanten heißt es ab 6.Mai vor allem: Einen direkten Weg von der Gleishalle des Hauptbahnhofs in Richtung Schützenstraße gibt es dann nicht mehr. Wer vom Bahnhof zu Fuß Richtung Bahnhofsvorplatz oder Innenstadt möchte, muss auf die seitlichen Zugänge an der Arnulf- oder Bayerstraße ausweichen, sprich Umwege einplanen. Gleiches gilt für das Zwischengeschoss. Die Auf- und Abgänge zur Schalterhalle werden geschlossen, ebenso die Aufzüge. Der einzige barrierefreie Zugang aus dem Untergrund in den Hauptbahnhof ist dann der Lift am Hauptbahnhof Nord an der Arnulfstraße. Hier erfahren Sie alles über die Pläne am Münchner Hauptbahnhof.

Gegner des Projekts fordern, dass der Abriss gestoppt werden soll. Sie haben kein Verständnis für die aus ihrer Sicht "vorgezogene und überstürzte Sperrung des Empfangsgebäudes" und fordern ein neues Genehmigungsverfahren.