Das 1:1 zwischen Deutschland und Serbien bei Löws "Neuanfang" dürfte wohl recht schnell in Vergessenheit geraten. Nicht so aber das brutale Einsteigen von Milan Pavkoc gegen Leroy Sané in der Nachspielzeit. Ist der Tritt des Serben schon jetzt das brutalste Foul des Jahres?