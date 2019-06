Kahn hat die damalige Entscheidung gegen ihn sicher sehr hart getroffen.

Wissen Sie, das war ja keine Entscheidung von heute auf morgen, sondern über Wochen und Monate. Man hat es zwar nie geglaubt, aber man hat es kommen sehen, insofern konnte sich der Olli schon länger drauf einstellen. Sicherlich war es für ihn eine große Enttäuschung, aber was sollte er machen?

Hat es Sie überrascht, dass er damals trotzdem als Ersatzmann zur WM mitgefahren ist und nicht einfach hingeschmissen hat?

Das wäre für ihn schwierig gewesen. Die Nationalspieler hatten damals bereits so viele Werbeverträge, er hätte gar nicht hinwerfen können. Man muss auch sehen, dass da ein Haufen Geld dranhing. Welcher Spieler schenkt schon so viel Geld her?

Auf Oliver Kahn sei immer Verlass

Wenn Sie noch einmal resümieren: Was zeichnet den Menschen Oliver Kahn aus?

Der Olli ist ein Mensch, der alles nicht zu 100 Prozent, sondern zu 150 Prozent macht. Auf ihn ist unwahrscheinlich Verlass. Wenn er eine Arbeit anfängt, dann macht er sie perfekt.

Wäre er für Sie also die ideale Besetzung als Vorstandsboss beim FC Bayern?

Wenn der FC Bayern auf seinem Level bleiben will oder noch weiterkommen will, dann müssen solche Leute wie Oliver Kahn in die Vorstandschaft. Wenn er möchte. Und danach schaut es ja aktuell aus.

Lesen sie auch: Die legendärsten Sprüche von Oliver Kahn