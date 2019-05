Sender muss sich geschlagen geben Sieg gegen ProSieben: Freie Sendezeit für Joko und Klaas!

Das finale Spiel war schließlich angelehnt an eine Folge aus der Serie "Scrubs" und hieß: "Der größte Arzt der Welt". Innerhalb weniger Minuten mussten sich Joko und Klaas zu einem überdimensionalen Mediziner mit weißem Arztkittel zusammenbauen und mithilfe einer Nadel einen dünnen Faden durch fünf Nadelöhre ziehen. Obwohl Joko unter der Last von Klaas, der auf seinen Schultern saß, fast zusammenbrach, hieß es am Ende: 15 Minuten freie Sendezeit!

Am Mittwochabend (29. Mai) um 20:15 Uhr ist es auf ProSieben soweit. Die beiden Sieger dürfen 15 Minuten lang live auf Sendung gehen und tun und lassen, was sie wollen. Den Inhalt dürfen Joko und Klaas völlig frei bestimmen. Bis jetzt weiß niemand, was geschieht.