Pietro Lombardi: Cappy-Gate beim "Fernsehgarten"

Er forderte sogar Tankgeld für die Anreise vom ZDF. Vier Stunden lang will er im Wagen gesessen haben: "Das war ein sehr verschwendeter Tag für mich." Heute wisse er: "Beim 'Fernsehgarten' werdet ihr mich nie wieder sehen." Auch der Sender hat sich mittlerweile via "Bild"-Statement geäußert: "Die Kappe von Pietro Lombardi mit dem auffälligen Markenlogo entspricht nicht den aktuell geltenden Compliance Regeln des ZDF. Die entsprechenden Vorgaben sind Bestandteil der Verträge mit den Künstlern. Da Pietro Lombardi nicht bereit war, auf das Tragen dieser Kappe zu verzichten, hat er sich gegen den Auftritt in der Sendung entschieden."