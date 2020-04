Königin Silvia von Schweden: Rede auf Deutsch

Für die Organisation "World Childhood Foundation", für die Silvia seit Jahren aktiv gegen Gewalt und Missbrauch an Kindern kämpft, hat sie jetzt eine Rede in Deutsch gehalten. "In dieser Ausnahmesituation, in der wir uns befinden, sind Kinder noch gefährdeter als sonst", sagt die 76-Jährige Königin von Schweden.