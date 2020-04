Der gelernte Flügelspieler ist in dieser Saison ohne Zweifel der Shootingstar des deutschen Rekordmeisters. Vor allem in den vermeintlich "großen" Spielen wusste der 19-Jährige zu überzeugen – so beispielsweise beim 4:0-Erfolg gegen Borussia Dortmund oder beim fulminanten 3:0-Sieg in London beim FC Chelsea im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League.