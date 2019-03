Jahrelang war Sabia Boulahrouz als Frau an der Seite der Fußballer Khalid Boulahrouz (37) und später Rafael van der Vaart (36) in den Schlagzeilen. Auch der Streit mit Sylvie Meis (40) wurde öffentlich breitgetreten. Dadurch habe man ein falsches Bild von ihr, so Boulahrouz. "Da wurde ein Image von der Boulevardpresse kreiert, die Geschichte hat sich ja auch lange genug für die verkauft." Gerne wurde in den Berichten auch ihre Zeit als Go-Go-Tänzerin erwähnt. Das Tanzen damals habe wenig mit dem Milieu von heute zu tun: "Wir hatten tolle Kostüme an und tanzten in den angesagtesten Clubs."