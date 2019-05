Klar ist aber auch: Die Unruhe - unabhängig vom Wahrheitsgehalt des Berichts - können die Bayern momentan überhaupt nicht gebrauchen. Am Samstag will der Rekordmeister gegen Eintracht Frankfurt die Meisterschaft feiern, eine Woche darauf steht das Pokalfinale gegen RB Leipzig an. Das Double ist also noch möglich - ob Kovac das überhaupt noch helfen würde?