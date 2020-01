Die sehr kurze Verletzungshistorie des Thomas Müller

Ein Blick in die Verletzungshistorie Müllers bestätigt diese Diagnose eindrücklich. Seit zwei Jahren ist der Bayern-Offensivmann komplett verletzungsfrei. Insgesamt verpasste Müller in seinen zwölf Spielzeiten in der Bundesliga gerade einmal 14 Spiele. Nie fehlte er länger als sieben Spiele am Stück. Der unkaputtbare Müller.