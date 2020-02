Dennis Dressel, Note 3: Auffälligster Löwe in der weiß-blauen Mittelfeldraute: dicke Schusschance zu Beginn, später eine zweite, die er sich technisch versiert erarbeitete. Gefährlich: Gab für Mannheims Mittelfeldmänner öfter nur Geleitschutz.

Efkan Bekiroglu, Note 3: Agierte anfangs mit Licht und Schatten. Öfter zu ungenau in seinen Aktionen, insgesamt dennoch wie immer wichtiger Akzentgeber und Ballverteiler.

Stefan Lex, Note 3: Der Manschetten-Mann stand auch diesmal trotz Mittelhandbruch wieder auf dem Rasen. Hatte auf der Zehn im dicht gestaffelten Defensivverbund der Gäste anfangs nicht viel zu melden. Später besser im Spiel, etwa bei seinem Traumpass auf Mölders.

Sascha Mölders, Note 3: Sechzigs Serientäter malochte sich früh zwei guten Chancen heraus, die nur knapp nicht den Weg ins Ziel fanden. Später verhinderten der Pfosten und gleich mehrfach Königsmann seine nächsten Streiche.

Noel Niemann, Note 2: Rückkehrer in die Startelf. Agierte einmal mehr frech und willig, im Angriff was zu bewegen. Konnte lange nicht so viel Wind entfachen wie zuletzt - bevor er Sechzig ins Glück schoss.

Nico Karger, Note 3: "King Karges" durfte nach achtmonatiger Verletzungspause endlich sein Comeback feiern. Gleich mit zwei, drei gelungenen Aktionen, zu mehr reichte es (noch) nicht.

Timo Gebhart und Kristian Böhnlein: Kamen zu spät für eine Bewertung.

