Seit Tagen erkältet Papst Franziskus negativ auf das Coronavirus getestet

Papst Franziskus (83) leidet nicht an dem derzeit grassierenden Coronavirus. Wie die italienische Tageszeitung "Il Messaggero" meldet, sei ein durchgeführter Test negativ ausgefallen. Der gebürtige Argentinier leidet dagegen seit Tagen an einer schweren Erkältung mit starkem Husten, was ihm auch bei einigen öffentlichen Auftritten deutlich anzusehen war.