Seit fünf Jahren ein Paar Daniela Katzenberger: Ein Herzchen-Burger zum Jahrestag

Offenbar ging es zur Feier des Tages zusammen mit Töchterchen Sophia (3) in ein Burger-Lokal. Denn auf einem weiteren Foto ist zu sehen, wie Cordalis in einen solchen beißt. Das Besondere daran beschreibt Katzenberger zum Bild so: "Unser Jubiläums-Menü. Hab die Herzform reingenagt, den Rest kriegt er." Das Bild mit dem kreativen Herzchen-Burger postete er ebenfalls auf seinem Account. "Danke Schatz für 5 unglaubliche Jahre und den so süß in Herzform abgenagten Burger", lautete sein Kommentar.