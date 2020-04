Landshut - Schrecklicher Fund in Landshut: Wie die Polizei berichtet, hat eine Spaziergängerin schon am 27. März am Ufer eines Speicherarms der Isar angeschwemmte Teile eines menschlichen Körpers entdeckt. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Leiche bereits seit längerer Zeit im Wasser gelegen haben muss.