Seit Dezember brodelte die Gerüchteküche Sophia Thomalla: Sie bestätigt ihre Liebe zu Torwart Loris Karius

Im Gespräch mit Schöneberger erzählte Thomalla ein kleine Anekdote aus ihrem Miami-Urlaub. Sie habe Moderatorin Sylvie Meis (40), die zu diesem Zeitpunkt ebenfalls in Miami gewesen sei, vorgeschlagen, doch gemeinsam einen Kaffee trinken zu gehen. "Dann meinte sie: 'Mit wem bist du denn da?'", worauf sie geantwortet habe: "Mit meinem neuen Freund." Meis habe ihr daraufhin geraten, dass sie sich besser nicht in der Öffentlichkeit zeigen solle, wenn sie nicht wolle, dass ihre neue Beziehung sofort in den Medien thematisiert werde.