Seit der letzten Sendung wird gereist Nach dem TV-Aus: Birgit Schrowange genießt ihr neues Leben

Birgit Schrowange (61) hat ihren langjährigen Job als Moderatorin der RTL-Sendung "Extra" einen Tag vor Weihnachten an Nachfolgerin Nazan Eckes (43) übergeben. Seither reist die gebürtige Nordrhein-Westfälin um die Welt. Wie ihrem Instagram-Account zu entnehmen ist, war sie bisher in der Karibik, in Florida, Mexiko und New Orleans. Auf den Fotos ist immer mal wieder auch ihr Verlobter Frank Spothelfer zu sehen.