Seit Alkoholverbot Ein Zufluchtsort für die Trinker vom Hauptbahnhof

Einige Männer spielen Schach an einem der langgezogenen Holztische. Andere wärmen sich die Hände an Teetassen, unterhalten sich auf Ungarisch, Bulgarisch, Rumänisch. Zwei haben sich, die Augen geschlossen, zum Ausruhen hingelegt in die Nischen, die in die milchverglasten Schaufenster eingebaut sind.