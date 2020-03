Lange Jahrzehnte vergingen in großer Ungewissheit, wie bei so vielen Migranten aus Italien, Spanien, der Türkei – oder eben Griechenland. "Wir kehren bald zurück", sagte sie ihren Verwandten und Freunden bei jeder Heimreise, ohne zu wissen, wie lange sie wirklich noch in Deutschland arbeiten würde. Aus zwei Jahren wurden vier, aus sechs wurden zehn "und am Ende sind wir immer noch da", sagt sie.