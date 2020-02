Seinen ersten Pflichtspieleinsatz für den FC Bayern hatte Martínez am 2. September 2012 am 2. Spieltag der Bundesliga gegen den VfB Stuttgart. In der 77. Minute wurde er für Bastian Schweinsteiger eingewechselt. Der damalige Trainer Jupp Heynckes stellte ihn die meiste Zeit im defensiven Mittelfeld auf. In seiner Premierensaison für den deutschen Rekordmeister kam Martínez auf 27 Einsätze in der Bundesliga, fünf im DFB-Pokal und elf in der Champions League. Am Ende sollte das berühmte Triple aus Deutscher Meisterschaft, DFB-Pokal-Sieg und dem Erfolg in der Champions League stehen.