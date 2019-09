Das Verfahren ruhte lange Jahre, weil die Beteiligten erst einmal das Ergebnis in einem Parallelverfahren abwarten wollten. Geklagt hatte die Vollkasko-Versicherung des Unfallopfers. Am Ende gab ein Gutachten den Ausschlag, in dem von einem Produktionsfehler bei den Bremsscheiben als Unfallgrund ausgegangen wurde. Ferrari verlor.