Kovac: Ein Taktik-Arbeiter mit klaren Vorstellungen

Kovac gilt als harter Arbeiter auf der Trainerbank: "Ich brauche Typen, die arbeiten wollen. Da ist es egal, woher einer kommt, wie er aussieht oder welche Hautfarbe er hat", sagte der 46 Jahre alte, in Berlin geborene Sohn kroatischer Einwanderer einmal. In seiner Karriere habe er sich alles hart erarbeiten müssen und ihm sei "nichts in meinem Leben geschenkt" worden. "Ich musste immer mehr machen als andere", so Kovac. Der Kroate steht für penible Organisation und viel Disziplin – so auch während seiner letzten Trainer-Station in Frankfurt. Abseits von Trainingsplatz und Stadion trat er am Main so gut wie nie öffentlich auf.