Sein Versöhnungsversuch "Bachelor" Sebastian Preuss auf Kuschelkurs mit einem Schwan

Sebastian Preuss (30), der Junggeselle der vergangenen "Bachelor"-Staffel, musste sich aus diversen Gründen Kritik gefallen lassen. Die absurdeste Geschichte war, dass er an seinem 18. Geburtstag angeblich einen Mann an der Isar in München mit einem lebenden Schwan verprügelt haben soll. In seiner Instagram-Story betreibt Preuss daher Wiedergutmachung und versucht (die Betonung liegt auf "versucht") einem argwöhnischen Schwan über den Kopf zu streicheln.