Auf Pressekonferenzen und in Interviews betonte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zuletzt oft seine Skepsis. Am Dienstag verkündeten Ministerpräsident Markus Söder und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter die Entscheidung, mit der so ziemlich alle gerechnet hatten: Eine Corona-Wiesn wird's nicht geben, das Oktoberfest ist abgesagt.