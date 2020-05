Was die Fans seit fast zwei Wochen vermutet haben, hat "Unter uns"-Star Claudelle Deckert (46) nun bestätigt. In einer mittlerweile verschwundenen Instagram Story, die von RTL archiviert wurde, erzählt die Schauspielerin, dass sie sich von ihrem Mann nach sieben Jahren Ehe getrennt hat. Deckert habe sich "in der letzten Zeit recht wenig gemeldet", wie sie ein kurzes Video eröffnet. Die 46-Jährige habe "einige Themen" in ihrem Leben zunächst einmal emotional bewältigen müssen.