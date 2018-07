München - Arjen Robben ist beim FC Bayern schon wieder voll in seinem Element und macht seinem Ruf als Fußballbesessener alle Ehre. Auch wenn er dafür so manches Opfer bringen muss. "Ich sehe meine Frau kaum im Moment", verriet Robben am Freitag bei einem Pressetalk an der Säbener Straße.