An diesem Donnerstag liefern sich Herzogin Kate (37) und ihr Ehemann Prinz William (37) ein spannendes Rennen: Das royale Paar nimmt an der "King's Cup"-Segel-Regatta nahe der britischen Insel Isle of Wight teil. Ihre größten Fans haben das Geschehen auf dem Wasser von einem Boot aus verfolgt: Während ihre Tochter Prinzessin Charlotte (4) sich nur kurz an Deck begab, begeisterte ihr Sohn Prinz George (6) die Regatta-Zuschauer mit Kapitäns-Outfit und lustiger Grimasse.