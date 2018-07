Mehr als 130 Gruppierungen haben sich in einem Bündnis zusammengeschlossen und werden am Sonntag in mehreren Kundgebungen demonstrieren. Die erste beginnt um 13 Uhr am Goetheplatz (Schwerpunktthemen: Asyl, Migration und Anti-Rassismus), die zweite um 13.30 Uhr am Bavariaring (Motto: "Nein zum PAG"), die dritte um 14 Uhr am DGB-Haus (Themen: Wohnen, Arbeit, Sozialpolitik), die vierte um 14.30 Uhr am Karl-Stützel-Platz (Thema: Gleichstellung von Frauen und LGBTI). Die große Abschlusskundgebung findet um 15 Uhr am Königsplatz statt. Die Veranstalter rechnen mit 20.000 bis 25.000 Telnehmern.