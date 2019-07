Schon im Vorfeld der Versammlung sorgte Reisinger-Gegner Schummer für kontroverse Diskussionen unter den Fans. In einem Rundbrief an alle Mitglieder machte er Stimmung gegen den Löwen-Präsidenten und kündigte an, sämtliche "auf der Mitgliederversammlung am 30.6.19 gefassten Beschlüsse aller durchgeführten Wahlen zeitnah gerichtlich prüfen zu lassen". In der Facebook-Gruppe "Rettet die Löwen" mobilisierte er außerdem Löwen-Mitglieder, die mit dem Kurs des Präsidenten nicht einverstanden sind.