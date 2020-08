München - Eine Torte, Geburtstagsgrüße auf Deutsch, Bayrisch und Englisch: Die Mannschaft des TSV 1860 gratuliert Hasan Ismaik zu dessen 43. Geburtstag. In dem Youtube-Video präsentiert Sascha Mölders den Kuchen, Lex gratuliert erst in bairischem Dialekt und dann auch auf Englisch. "We will be happy to see you again", sagt der Löwen-Stürmer.