Toto-Pokal-Sieger steht im DFB-Pokal

Dem TSV 1860 gehen ohne Millionen aus TV-Geldern, wie einst im Bundesliga-Unterhaus, die Einnahmeoptionen aus. Eine Chance: die Teilnahme am DFB-Pokal. Umso wichtiger ist deshalb der Toto-Pokal, in dem es für die Löwen an diesem Dienstag bei Regionalligist Viktoria Aschaffenburg (18.30 Uhr, live bei Sport1 und im AZ-Ticker) um den Einzug ins Finale geht. Oder, wie Jan Mauersberger es beschrieb, "um einen Haufen Geld". Denn: Nur der Sieger des bayerischen Landespokals nimmt am DFB-Pokal teil – und kassiert hunderttausende Euro Mehreinnahmen.