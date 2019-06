Mitten drin, das ist auch für Christian Jung, den Parma-Veteran, ein wichtiges Stichwort. "Sechzig in Giesing, das geht weit über den reinen Sport hinaus", sagt er. "Das Fußballspiel ist natürlich der Anlass, warum wir hier zusammenkommen. Aber was man hier an Spieltagen erlebt, das geht eben nur mitten in der Stadt – nicht in Ingolstadt oder Augsburg an diesen neuen Stadien auf der grünen Wiese."

Löwen-Fans wollen in Grünwalder Stadion bleiben

Und vor allem nicht in der Arena, finden die drei. Die langen U-Bahn-Fahrten "raus an den Müllberg", die Tristesse im Alltag im viel zu großen Stadion der roten Konkurrenz. "Ich habe die Arena überhaupt erst 2011 das erste Mal betreten", sagt Jung. "Mein Sohn wollte unbedingt auch mal zu den Profis." Wie war‘s? "Ganz nett, aber es hatte halt mit Sechzig nichts zu tun."

Die Initiative schlägt Töne an, die auch viele andere Gruppen in der Stadt dieser Jahre bemühen. "In der Stadt leben, anstatt nur dort zu wohnen", heißt es in einer Erklärung. Die für den Autoverkehr optimierten Arenen am Stadtrand hätten "ihren Zenit überschritten". "Ich lebe in der Stadt, ich bin hier kulturell unterwegs, natürlich will ich hier zum Fußball gehen", so sagt es Jung. Er geht regelmäßig mit seinen Söhnen (8 und 12) zu Sechzig. Und sagt, ihnen täten diese Tage sehr gut. Die vielen Reichen, die großen Autos bei ihm in der Sollner Nachbarschaft, das hätte schließlich "mit dem realen Leben nichts mehr zu tun. Hier erleben meine Kinder einen ganz normalen Querschnitt."

Die drei Fans betonen, dass die Organisation in Giesing nicht schlechter funktioniert als an der Allianz Arena. Sondern, aus ihrer Sicht, sogar besser. "Man muss mir erstmal den Verein zeigen, wo eine ganze Stadionkapazität mit den Öffentlichen hergebracht werden kann", sagt Jung. Alexander Zeilhofer, der Anwohner, sagt, an einem normalen Freitagabend sei der Autoverkehr ums Stadion auch nicht weniger als an Spieltagen.

Grünwalder Stadion: Bezirksausschuss ist kritisch

Und die Fantrennung? Sei doch eh perfekt. Die Gästefans werden von der Polizei zum Wettersteinplatz und von dort direkt zum Gästeeingang begleitet. Mit den Sechzigern in der U2 und vor den Kneipen kommen sie nicht in Berührung. Tatsächlich hat auch die Polizei diese Saison über von so gut wie gar keinen Problemen berichtet.

Trotzdem gibt es auch Anwohner-Proteste im Viertel, der zuständige Bezirksausschuss ist mehrheitlich nicht gegen Sechzig, steht einem Ausbau aber eher kritisch gegenüber. Der Giesinger Zeilhofer aber glaubt an die Unterstützung der Wirte, des Einzelhandels, aber auch vieler Nachbarn. Bei der Bürgerversammlung habe sich eine 78-jährige Frau zu Wort gemeldet. Es gebe doch nichts Schöneres, als das Gewusel, wenn Sechzig spielt. Wie früher!

TSV 1860: Fans für ligaunabhängigen Verbleib in Giesing

Also glauben die drei vorm Bäcker am Wettersteinplatz an einen Ausbau? Am wichtigsten sei, für einen ligaunabhängigen Verbleib zu werben, sagt Zeilhofer. Diese Frage endgültig zu beantworten, sei entscheidend. "Damit nie wieder jemand auf die Idee kommt, das hier in Frage zu stellen", sagt er. "Wir müssen nicht größenwahnsinnig werden. Es ist doch der Größenwahn, der Sechzig fast kaputtgemacht hat."

Jung betont, dass das Stadion heute durch die Kapazitätsbegrenzung ja gar nicht voll ist, wenn ausverkauft gemeldet wird. Eigentlich gehe es also erstmal gar nicht um einen Ausbau, sondern nur darum, das Stadion besser zu füllen.

Aus all dem spricht viel Kampfgeist, auch Optimismus. "Man darf ja nicht vergessen, dass das Ding geistig schon mal abgerissen war", erinnert Zeilhofer an die Rathaus-Entscheidungen der Christian-Ude-Jahre. Auch damals hätten ja Löwen für Erhalt und Sanierung des Stadions demonstriert, betonen die drei. Wer in Parma war und später nach Pipinsried musste, weiß, dass im Leben viel passieren kann. "Aber hier in Giesing kann man alles besser wegstecken", sagt Eva Modlmayr. Und alle nicken.

Grünwalder Stadion: Wie es weiter geht

Aktuell dürfen 15.000 Zuschauer ins Grünwalder Stadion. Die Stadt lässt mit einer Machbarkeitsstudie untersuchen, ob und unter welchen Umständen eine Erweiterung der Kapazität auf 18.600, 25.000 oder 30.000 Zuschauer möglich ist. Ein Ergebnis wird in den nächsten Wochen erwartet, schon im Herbst könnte dann eine Stadtrats-Entscheidung fallen.

Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat sich bisher eher vage für eine Erweiterung, die aber auch Interessen der Anwohner berücksichtigt, ausgesprochen. Umbauten oder Erweiterungen wird es – wenn überhaupt – aber wohl frühestens zur Saison 2020/21 geben. Auch die zweite Mannschaft des FC Bayern ist in die dritte Liga aufgestiegen. Ob das einen Umbau des Stadions erleichter oder erschwert, dazu gibt es im Rathaus verschiedene Meinungen.

Lesen Sie hier: Neuer Zuschauerrekord! TSV 1860 in zwei Kategorien top

Lesen Sie hier: Das ist der Sommerfahrplan der Löwen

Interaktive Karte: Sie sind die Gegner des TSV 1860